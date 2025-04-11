"Журналисты, эксперты должны заставлять команды играть в интересный футбол. Когда он будет интересен болельщику, это будет называться футболом. Если мы к этому не придем, если все снова говорят, что мы умеем играть только в оборонительный футбол, то это будут только разговоры об изменениях и снова будем выходить в Европу и там страдать. Если мы не будем прессинговать, будем заходить в интенсивность, мы просто не сможем играть в Европе.

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Если мы не можем играть на мяче, мы должны бегать. Если мы будем бегать – это уже будет динамично и интересно, потому что футбол сейчас построен на том, чтобы играть на мяче и давать интенсивность. Все просто", – сказал Лупашко для YouTube-канала Игорь Цыганик.

Напомним, Владислав Лупашко возглавил Карпаты в июле 2024 года. Сейчас львовяне занимают 6-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе команды 33 балла после 23-х туров чемпионата.

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