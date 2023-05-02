Нападающий Марселя Алексис Санчес высказался об интриге в борьбе за победу в Лиге 1.

"Мы отстаем от ПСЖ всего на пять очков – это мотивация. Лично мне нравится быть рядом с лидером. Нужно верить в это, должны верить в титул – я верю. Мы должны надеяться и оставаться единой командой.

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В предыдущих матчах мы потеряли много очков не по игре. Мы должны продолжать расти, мы должны продолжать совершенствоваться, чтобы стать еще более конкурентоспособной командой на национальной и международной арене", – цитирует Санчеса RMC Sport.

Следует заметить, что в чемпионате Франции осталось сыграть всего 5 туров. Марсель занимает второе место в турнирной таблице, а в субботу, 6 мая, проведет ключевой матч против Ланса, с которым борется за прямую путевку в группу Лиги чемпионов.

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