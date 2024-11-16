"Уже несколько дней мы готовимся к очень важным играм. Последние два дня у нас были достаточно интенсивные тренировки, чтобы подойти к предстоящим матчам в максимальной готовности.

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Мы осознаем важность игр, которые нас ждут. Это решающий этап группового этапа, и необходимо показать наилучшую игру, чтобы достичь положительного результата.

Мы играли разные матчи. В октябре наши соперники играли больше от обороны и давали нам меньше пространства. Мы имеем подобные ожидания от предстоящих встреч, хотя Украина будет бороться за победу, а мы должны сконцентрироваться на нашей игре и максимально использовать наши сильные стороны", – цитирует Китеишвили worldsport.

Напомним, что сборные Украины и Грузии должны сыграть 16 ноября. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

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