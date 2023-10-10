"Конечно, мы хотим жить полноценной футбольной жизнью – выступать в еврокубках и в чемпионате находиться на высоких местах. Но мы реально должны смотреть на некоторые вещи: есть еще и другие команды, которые хотят и стремятся к тому же.

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Борьба в этом сезоне будет очень жестокой. Понимаем, какие у нас планы, но нужно жить каждым днем, то есть выиграть один конкретный матч, чтобы потом думать о другом. Я бы не разделял Кубок и УПЛ. Это нелогично. Оба соревнования для нас важны. Тем более, Кубок – кратчайший путь в еврокубки", – цитирует Григорчука пресс-служба Кривбасса.

К слову, в нынешнем сезоне Черноморец после десяти сыгранных матчей занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 16 очков. В Кубке Украины одесситы пробились в четвертьфинал, обыграв Кривбасс в 1/8 финала.

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