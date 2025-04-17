"Чтобы изменить ход игры, нам было нужно что-то – возможно, пенальти, который у нас отобрали... Что-то, нам действительно требовалось что-то.

Пижонский пенальти имени Сака в видеообзоре матча Реал – Арсенал – 1:2

Но мы должны быть честными – Арсенал заслужил победу в обоих матчах. В футболе есть счастливая сторона и печальная. Мы много раз видели счастливую, сегодня увидели печальную.

Теперь мы боремся за Ла Лигу, у нас финал Кубка Испании, Клубный чемпионат мира... Сезон кажется бесконечным, но нужно подниматься – это еще одна сторона футбола, к которой мы не привыкли.

Это разочарование, но сегодня не время для анализа. Мы должны поднять голову и признать, что этот сезон был не нашим. Нет непобедимых команд", – цитирует Анчелотти Marca.

Добавим, что в полуфинале ЛЧ команда Микеля Артеты сыграет с ПСЖ.

Арсенал вышел в полуфинал Лиги чемпионов – "канониры" заслуженно победили Реал на Сантьяго Бернабеу