"Должны признать, что сезон был не нашим": Анчелотти указал на причины вылета из ЛЧ от Арсенала – Реал к такому не привык
Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Арсенала (1:2).
"Чтобы изменить ход игры, нам было нужно что-то – возможно, пенальти, который у нас отобрали... Что-то, нам действительно требовалось что-то.
Пижонский пенальти имени Сака в видеообзоре матча Реал – Арсенал – 1:2
Но мы должны быть честными – Арсенал заслужил победу в обоих матчах. В футболе есть счастливая сторона и печальная. Мы много раз видели счастливую, сегодня увидели печальную.
Теперь мы боремся за Ла Лигу, у нас финал Кубка Испании, Клубный чемпионат мира... Сезон кажется бесконечным, но нужно подниматься – это еще одна сторона футбола, к которой мы не привыкли.
Это разочарование, но сегодня не время для анализа. Мы должны поднять голову и признать, что этот сезон был не нашим. Нет непобедимых команд", – цитирует Анчелотти Marca.
Добавим, что в полуфинале ЛЧ команда Микеля Артеты сыграет с ПСЖ.
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