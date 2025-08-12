"Нам предстоит очень важный еврокубковый матч. Мы очень много работали и полны мотивации провести очень хорошую игру. Нам предстоит сыграть с очень сильным соперником, которого мы очень уважаем. Мы хотим пройти в следующий этап.

У нас большой состав, мы стараемся мотивировать всех игроков. Мы проанализировали соперника и хотим использовать его потенциал. Посмотрим, кто сыграет. Нам нужно оказывать давление на Динамо, чтобы оно не играло в свою игру.

Динамо? Они верят в свою команду, и это логично, это классная команда. Но мы смотрим за собой. Болельщики и погода, я уверен, повлияют на Динамо. Самое важное – это чтобы мы были в хорошей форме, и это зависит от нас. Мы хорошо подготовились и готовы к квалификации.

Подписание Давида Луиса? Его побудила приехать в Пафос любовь и страсть к футболу. Пафос дает ему возможность играть на высоком уровне, выступать в Европе, завоевывать титулы. Первое впечатление от тренировок – он великолепный игрок, очень опытный", – цитирует Карседо 24 Sports.

В первом матче Динамо проиграло Пафосу 0:1. Ответный матч состоится во вторник, 12 августа.

Динамо провалило первый матч против Пафоса, потерпев минимальное поражение