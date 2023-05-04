После победы над Вест Хэмом (3:0) главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола попросил всех своих подопечных, тренерский персонал, а также клубных сотрудников выстроить почётный коридор для Эрлинга Холанда.

Норвежский бомбардир забил в этой встречей свой 35-й мяч в АПЛ и побил рекорд по количеству голов за сезон.

"Возможно, он забил бы больше": Гвардиола взял на себя ответственность за "низкую" результативность Холанда

"Когда миг особенный, мы должны показать, насколько он особенный. Эрлинг – наша радость. Мы все очень рады, что он с нами. Его рекорд рано или поздно будет побит – возможно, им самим. Потому что в будущем он забьёт ещё много мячей", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Сам Холанд назвал проход по коридору почёта "болезненным опытом", ведь его все "били по спине".

Манчестер Сити с рекордным голом Холанда разгромил Вест Хэм и обошел Арсенал на вершине АПЛ