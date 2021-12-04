Главный тренер "орлов" Жорже Жезуш призвал забыть о досадном поражении от одного из главных конкурентов и все силы сконцентрировать на матче с Динамо в Лиге чемпионов.

"В среду у нас будет решающая игра в Лиге чемпионов. Мы очень хотим выйти в 1/8 финала. Эти часы будут нелегкими для всех: болельщиков, тренеров, игроков.

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Мы уже тренируемся – в среду должны обыграть киевское Динамо. Мы проиграли Спортингу матч чемпионата и отстали на четыре очка от лидеров. Но у нас впереди много матчей и много времени наверстать упущенное. Но не в среду.

Мы хотим, чтобы болельщики верили в нас и поддерживали команду. Мы не играли плохо (со Спортингом, – прим.), но реализация у нас была хуже, чем у соперников. Проигрывать всегда неприятно, но нужно думать о следующей игре", – цитирует Жезуша OJogo.

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Напомним, накануне Бенфика в лиссабонском дерби на собственном поле уступила Спортингу 1:3 и откатилась на третье место турнирной таблицы. После матча болельщики устроили команде настоящую обструкцию, несколько минут освистывая своих любимцев.

Уже в среду, 8 декабря, "орлы" в рамках последнего тура группового турнира Лиги чемпионов будут принимать Динамо, а затем дважды сыграют с лидером – Порту.

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