"Хороший матч вышел с Шотландией, важную победу одержали. Это добавило уверенности в том, что у нас большой шанс поехать на ЧМ-2022. Сборная Украины прошла такой долгий и трудный путь, когда, особенно на старте отбора, все складывалось для нас не очень удачно, было тяжело, много матчей закончилось вничью, а теперь остается только одна игра.

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После поединка с Шотландией пришлось услышать, что сборная Уэльса слабее, что меня очень удивило. Не согласен с такими выводами. Напротив, Уэльс сильнее Шотландии. Да, украинцы не дали сыграть шотландцам так, как они хотели и планировали, но против валлийцев будет другой футбол. Следует помнить – часто так бывает, что остается один шаг, но его не удается сделать по тем или иным причинам. Если у сборной Украины будет то же настроение, солидная и хладнокровная игра, которую наши продемонстрировали после гола Ярмоленко, все будет хорошо. Важно – не перегореть!

Интересно, кого Александр Петраков поставит в ворота на поединок с Уэльсом – Пятова или Бущана. Георгий сыграл против шотландцев не слишком уверенно, хотя грубых ошибок не было. Большую роль в этом вопросе будет играть информация от тренера наших голкиперов – по физической форме и психологическому состоянию.

В конце концов все ребята сыграли ровно. До матча с Шотландией я знал, каким будет стартовый состав "сине-желтых". Вопрос разве что был относительно выхода Цыганкова. Но, как показала игра, он действовал не хуже Мудрика. Не вижу смысла менять стартовый состав.

Валлийцы играют в более быстрый футбол, чем шотландцы. Сборной Украины придется труднее. У Шотландии было много длинных передач, и у нас в обороне хорошо действовал Илья Забарный. Уэльс имеет быстрые фланги и такую звезду, как Гарет Бэйл – креативного и непредсказуемого исполнителя.

Считаю, что шансы – 50 на 50. Повторюсь, соперник у нас более серьезный, чем на предыдущей стадии. Однако, сборная Украины может одержать победу, которая станет супер-стимулом для нашего народа, для ЗСУ. Мы должны и Уэльс обыграть, и победить в войне с Россией", – сказал Шаран в комментарии FootBoom.

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