"И концентрация, и физические кондиции были на должном уровне. На второй тайм мы выходили полные энергии, договаривались продолжать в том же духе, контролировать игру. Пропустили необязательный гол, но продолжали вести игру. Скорее всего, подвела реализация, должны были забивать третий-четвертый гол, и тогда было бы все по-другому..

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Когда на трибунах есть такая поддержка, причем, неважно, в какую сторону, то она сразу придает дополнительной значимости матчу. Это то, ради чего мы играем в футбол, чтобы болельщики приходили и смотрели на нашу игру. Это не мешало, мы привыкли к такому. Да, в этом матче мы остались без своих болельщиков, поскольку играли на выезде, но дома на матч с Ювентусом пришло достаточно много людей, и мы хорошо ощущали их поддержку", – цитирует защитника официальный сайт клуба.

Напомним, что Динамо забило два мяча в первом тайме (Цыганков и Де Пена), но пропустило дважды после перерыва и упустило победу над "Фради".

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