Динамо до сих пор не смогло забить хотя бы один гол в рамках Лиги Европы. У команды Шовковского была возможность размочить нули в рамках 4-го раунда, принимая венгерский Ференцварош, но не сложилось. После 15 минут пришлось играть в меньшинстве – необязательный подкат Дубинчака покинул киевлян вдесятером. Что удивительно, без Владислава Динамо начало играть лучше и к свисткам на перерыв сумело создать несколько классных случаев.

Во втором тайме киевляне пропустили четыре сухих мяча, а погром начался с неточной передачи Кабаева. 0:4 – безвыигрышная серия Динамо в основном раунде еврокубков насчитывает уже 16 матчей. Последнюю же победу на групповом этапе киевляне одерживали еще 8 декабря 2020, когда в Лиге чемпионов дома обыграли Ференцварош (1:0). После матча девушка Шапаренко Кристина Шацких в соцсетях отреагировала на полившийся в сторону команды хейт, а Мирослава Дубинчак вообще перешла на брань, защищая своего мужа. Детальнее обо всем этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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