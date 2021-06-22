Вратарь австрийской сборной Даниэль Бахманн разочарован, что его партнеры по команде не смогли реализовать все свои возможности в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

"Это было невероятно. Конечно, мы должны были вести к перерыву со счетом 4:0.

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Не развив преимущество, мы сами создали проблемы для себя. Но в итоге прекрасно защищались и заслужили путевку в 1/8 финала", – цитирует голкипера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что благодаря голу Баумгартнера австрийцы минимально одолели сборную Украины и вышли в плей-офф чемпионата Европы. В рамках 1/8 финала Австрия будет противостоять команде Италии.

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