"На данный момент мы встречались с лидером чемпионата. Мы же находимся сейчас не на том месте, на котором должна быть Заря. Готовились к серьезной игре и ехали сюда, чтобы победить. Знаю, что в Одессе футбол любят. Думаю, что игра нашей команды понравилась.

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Меня спросили ничья ли справедливый итог, на что я ответил – нет. Мы должны были сегодня выигрывать. Что этому помешало? Реализация моментов. У нас их было много", – приводит слова Кривенцова Telegram-канал ZoryaFC.

Напомним, что Черноморец и Заря не смогли выявить сильнейшего в поединке 9-го тура – игра завершилась без голов несмотря на большое количество моментов.

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