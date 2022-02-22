Форвард "Старой синьоры" Альваро Мората рассказал, почему принял решение продолжить выступления в Италии, а не в Испании.

"Массимилиано повлиял очень сильно, я чувствовал его уверенность. Все то время, что мы работаем вместе, он просит меня о многом, но он знает мои пределы.

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Аллегри сказал, что я должен остаться и что он верит в меня. Теперь я должен бороться, чтобы оправдать его доверие", – цитирует Морату Tuttosport .

К слову, Альваро был близок к переезду в Барселону зимой, но трансфер сорвался в последний момент. В текущем сезоне испанец провел в футболке Юве 33 поединка, в которых забил 8 мячей и отдал 6 ассистов.

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