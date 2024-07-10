"Мы негативно относимся к возможному снятию СК Днепр-1 с чемпионата. Неважно, или это СК Днепр-1, или любой другой клуб, который испытал финансовые или другие проблемы – вероятность его снятия с чемпионата является плохой новостью для украинского футбола. СК Днепр-1 – это добротный клуб, который был очень конкурентным в прошлых сезонах и боролся за медали. Если хороший и качественный конкурент прекратит существование, это негативно повлияет на чемпионат в целом и на нас также.

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Необходимо приложить все возможные усилия и привлечь все возможные инстанции, чтобы сохранить этот клуб и дать ему возможность продолжить выступления, если это еще возможно в текущей ситуации. Конечно, это плохо влияет на репутацию нашего футбола. Хотя война и сложные условия в стране является понятным алиби, мы стремимся к такому уровню развития украинского футбола, чтобы команды, которые претендуют на что-то в этом спорте и имеют качественный состав, не прекращали свое существование. Ведь это очень негативно для футбола в целом.

Должен быть всегда принцип справедливости, и сам спортивный принцип должен содержать элементы справедливости. Я считаю, что будет несправедливо, если Минай в третий раз воспользуется ситуацией и останется в УПЛ. Это прежде всего несправедливо по отношению к командам, которые заняли 13-14 места и боролись в дополнительных матчах за право остаться в УПЛ – Вересу и Оболони. Почему команды, занявшие в чемпионате выше место и игравшие дополнительные матчи согласно регламенту, должны бороться за выживание, тогда как команда, занявшая ниже место, может остаться в лиге по решению клубов? Не важно, или это Минай, или Металлист 1925 – принцип справедливости должен оставаться на первом месте.

Для меня это неправильно, несправедливо и нечестно по отношению к другим клубам. Минай и Металлист 1925 завершили чемпионат и отправили своих игроков в отпуска, не тратя дополнительных средств, тогда как Оболонь, Верес и Эпицентр с Левым берегом продолжали работать, несли дополнительные расходы на организацию матчей и поддержку команд.

Возможно, как вариант, было бы справедливо, чтобы эти команды сыграли между собой матч, хотя регламент это не предусматривает. Согласно регламенту, именно клубы должны решать, кто остается в УПЛ, а кто выбывает", – сказал Дедишин в комментарии для Tribuna.com.

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