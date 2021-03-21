Матч 28-го тура Ла Лиги между Атлетиком и Эйбаром запомнился неоднозначным эпизодом с участием посторонних "сил".

Накануне Атлетик и Эйбар расписали голевую ничью (1:1), но внимание к матчу привлек вовсе не игровой эпизод. Он был прерван из-за дрона, который приземлился на поле, информирует ESPN.

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Сам эпизод произошел на 67-й минуте встречи. Рефери даже пришлось временно приостановить игру. Интересно, что к летательному аппарату был прикреплен баннер противников Евро-2020 с призывом отказаться Бильбао от участия в турнире. Крупнейший населенный пункт Страны Басков входит в число 12-ти городов, где запланировано проведение форума этим летом.

Заметим, что пока нет окончательного решения относительно количества городов-участников европейского турнира. До сих пор идут разговоры о проведении Евро-2020 в Великобритании на фоне пандемии коронавируса.

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