Киевское Динамо обыграло Лион в первом матче игрового дня. Смотрите видео голов и обзор матча Лион – Динамо на Футбол 24.

Товарищеский матч 12 июля 2022 (преимущественно вторые составы)

Лион – Динамо – 1:3

Голы: Эль-Аруш, 60 – Антюх, 29, Супряга, 57, В. Волошин, 88

Нереализованный пенальти: Ванат, 20

Динамо могло повести в счете на 20 минуте, когда Супряга заработал пенальти, но Ванат не сумел реализовать 11-метровый удар, попав в штангу. До перерыва киевляне забили, Гармаш выкатил Антюху уже на пустые ворота.

Динамо разбило резерв Лиона со звездным бразильцем – Супряга и Гармаш эффектно сделали игру, Ванат не забил пенальти

После перерыва Супряга ювелирно удвоил преимущество, пробив с линии ворот – мяч от стойки оказался в сетке. Через 2 минуты Эль-Аруш отквитал один гол, попав в верхний угол. Точку во встрече поставил Викентий Волошин.