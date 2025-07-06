Динамо победило Кишварду (3:0) во втором товарищеском матче австрийских сборов. Видео голов и обзор матча – на "Футбол 24".

На 16-й минуте Динамо открыло счет. После навеса с правого фланга защитники венгров не смогли вынести мяч подальше, а Ярмоленко перехватил его на подборе и элегантным обводящим ударом отправил в дальний угол – 0:1.

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Вскоре Гусев получил вторую желтую карточку, и на его место вышел Караваев. Впоследствии долгожданный гол забил Владислав Супряга.

Точку в разгроме поставил юный Задорожный. После роскошного перевода Шапаренко через все поле Караваев в который раз прострелил с фланга, и 18-летний нападающий замкнул передачу – третий и последний мяч в ворота соперника.

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