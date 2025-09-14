Полесье приехало в Кривой Рог с надеждой остановить серию из шести поражений кряду во всех турнирах. Хозяева пытались продолжить свое победное шествие, однако длительное время обе команды не могли открыть счет.

Полесье вырвало победу над Кривбассом, прервав 6-матчевую серию поражений

Переломный момент наступил на 80-й минуте. Житомиряне оживили атаку: Кравченко отдал передачу за спины защитникам на Йосефи, который дважды пытался пробить фланг. Со второй попытки Томер выполнил навес, а Гайдучик ударом головой отправил мяч в сетку – 0:1! Полесье наконец-то прервало свою неудачную серию, тогда как Кривбасс остановился после трех подряд побед.

