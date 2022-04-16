Известный комментатор MEGOGO Вадим Скичко решил защищать Украину с оружием и вступил в ВСУ, сообщил его коллега Роман Бебех.

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"Он долго стучался в военкомат! В последнее время Вадик комментировал много футбола. А в студенческие времена прочитал еще больше литературы о национально-освободительных войнах Украины. Поэтому совершенно не удивлен его решением. Дай Бог, чтобы мы быстрее выгнали подонков из нашей земли и снова наслаждались жизнью в родной стране", – написал Бебех.

Напомним, сегодня уже 52-й день полномасштабной войны России против Украины. Оккупантов выбили из севера, но враг накапливает силы для решающего боя на востоке и юге.

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