"Очень счастлив остаться дома и играть за такой большой клуб, как Шахтер. Поэтому только теплые ощущения. Меня поддержали все в этом решении – семья, друзья. Буду упорно работать, чтобы каждый день доказывать, что это заслуженно.

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Честно говоря, долго не думал. Только долго разговаривал с семьей – она сейчас живет за границей. Мне, если честно, это тяжело дается – жить в разлуке. Мы 3-4 раза обсуждали, что если я остаюсь, то семья – за границей, а я живу в Украине. И пришли к тому, что надо терпеть, надо работать.

Когда мир придет в Украину, то моя семья вернется и будем вместе. А пока такая ситуация, то будем на расстоянии жить. Только это была основная причина, почему я раздумывал над предложением", – поделился Степаненко в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, Тарас выступает за Шахтер с июля 2010 года, перейдя из запорожского Металлурга. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро. В текущем сезоне Степаненко сыграл в 18 матчах, в которых отметился 1 ассистом.

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