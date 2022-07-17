"Удастся ли в Украине провести полноценный чемпионат? Это не зависит от нас. Долететь может куда угодно. Сейчас все непредсказуемо. Очень хочется надеяться, что ситуация в Украине нормализуется. Впрочем, есть циркуляр УЕФА, какие-то пункты... Здесь нужно нашей ассоциации и, в частности, президенту организации просчитать все риски и принять правильное решение. Но, по моему мнению, нужно играть, чтобы показать миру, что Украина живет и что у нас есть футбол, есть жизнь, поскольку эта ситуация давит на людей.

"Играли мы в страшную жару, а бомбили нас, как правило, ночью или утром": Гецко призывает УПЛ перенять опыт Израиля

Если чемпионат будет проходить, это будет успехом. Да, многие команды потеряли свой колорит. В первую очередь, это касается Шахтера, в известной степени Динамо. Однако задачи у них, вероятно, будут неизменными. В Украине остались легионеры, которые могут и умеют играть качественно. Это будет чисто украинский чемпионат.

Отечественным командам, которым предстоит сыграть в еврокубках, будет очень сложно конкурировать. Вокруг сильных иностранцев росла и наша молодежь. А сейчас конкуренция будет не та. У нас был сильный чемпионат, но многое зависит от финансирования, которого на данный момент, по сути, нет, если сравнивать с другими годами. Многие пишут, что это крах украинского футбола, однако я бы не спешил с выводами. Просто сейчас есть более важные дела", – сказал Буряк в комментарии Zbirna.com.

Напомним, старт нового сезона запланирован на 23 августа.

Россия напала на Украину: экс-игрок сборной снова пробил дно, взрывные заявления Зозули, голы наших в Европе (LIVE)