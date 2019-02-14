Дольберг: Реал создал два момента и забил два гола

Нападающий Аякса Каспер Дольберг поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

"Наверное, все дело в мастерстве. Реал создал два момента и забил два гола. Но мы доказали, что можем играть на таком уровне. Мы не выиграли, но создали больше моментов. Считаю, мы играли лучше оппонента.

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Я смотрел игру со скамейки запасных. Часть нашей работы – внимательно следить за тем, что происходит, и прикидывать, что можно сделать, когда войдешь в игру. Если будем играть так и в Мадриде, а удача будет на нашей стороне, то Аякс еще может добраться до четвертьфинала", – цитирует Дольберга официальный сайт УЕФА.

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