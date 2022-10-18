"Комментарий юристов УАФ по поводу инцидента на границе. Из-за появления в СМИ предположений и новостей, не соответствующих действительности, разъясняем следующее:

1) Против президента УАФ Андрея Павелко по состоянию на 18.10.2022 правоохранительными органами Украины не осуществляется никакого уголовного производства, соответственно, у Андрея Павелко нет и никогда не имел статуса подозреваемого.

Прокуратура вручила подозрение генеральному секретарю УАФ во время пересечения границы, – источник

2) Так называемое "дело искусственных футбольных полей", которое ряд СМИ ошибочно связал с сегодняшними событиями, НАБУ передало по подследственности в Национальную полицию Украины. Произошло это после более чем 4 лет, в течение которых продолжалось следствие, и из-за отсутствия у следствия доказательств виновности руководства УАФ.

3) Сегодня в 02:00 во время пересечения Юрием Записоцким украино-польской границы состоялась провокация с попыткой вручения ему якобы "подозрения". Юрий Записоцкий отправился с рабочим визитом в УЕФА для работы над заявкой Украины об участии в чемпионате мира 2030 года. Бумаги под названием "подозрение" вручить Юрию Записоцкому вместо прокурора – процессуального руководителя – пытались неизвестные лица, в то же время сам "документ" содержал явные признаки фальсификации.

4) Дело, о котором говорилось в так называемом "подозрении", касается хищения средств УАФ.

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Подчеркиваем, что заявителем в этом производстве выступила сама Украинская ассоциация футбола, в то же время известные обстоятельства указывают на причастность к противоправным схемам освоения средств предыдущего руководства организации (ФФУ). Действовали такие схемы более 20 лет, а были ликвидированы только с изменением руководителей ассоциации. То есть, именно действующее руководство УАФ их полностью прекратило, что, очевидно, и спровоцировало теперь попытки мести со стороны заинтересованных лиц.

Юристы будут добиваться честного расследования и привлечения к ответственности настоящих бенефициаров хищения средств УАФ", – написала УАФ в Facebook .

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