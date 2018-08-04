Договорные матчи в Украине: полиция вызвала на допрос три десятка арбитров и инспекторов, – СМИ

Стали известны имена арбитров и инспекторов, которых Федерация футбола Украины может пожизненно дисквалифицировать из-за причастности к договорным матчам.

Полиция вскоре допросит 28 фигурантов дела о договорных матчах в Украине. Такую информацию озвучили ведущие программы ТаТоТаке.

Договорные матчи в Украине: сюжет Профутбола

По информации журналистов, этим лицам уже предъявлены обвинения и, возможно, кто-то из них попадет на скамью подсудимых и, наконец, в тюрьму. В список попал один арбитр УПЛ – Владимир Миланич, у которого в сумке нашли 17 тысяч долларов. Остальные – арбитры, ассистенты, инспекторы Первой, Второй, молодежной лиг.

В перечень попали: Миланич (УПЛ), Виктор Арановский, Павлюк, Александр Шандор, Сахно Маляр Петренко, Алексей Деревинский, Кривушкин, Каленов (Первая лига), Песоцкий (Вторая лига), Садовый, Пинск (U-19), Вишневский, Курцеба, Почепецкий, Сердюк, Дорошенко, Соботюк, Старча, Кузьменко, Притула, Ковальчук (ассистенты), Дяденко, Лемех, Скорейко, Головко, Боклажко (инспекторы).

Напомним, ранее ФФУ подтвердила вероятные массовые дисквалификации по делу по расследованию договорных матчей.