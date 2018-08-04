toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Договорные матчи в Украине: полиция вызвала на допрос три десятка арбитров и инспекторов, – СМИ

14:25 90 Читати українською
Договорные матчи в Украине: полиция вызвала на допрос три десятка арбитров и инспекторов, – СМИ
Карта подозреваемых в организации договорных матчей клубов / официальный сайт МВД

Стали известны имена арбитров и инспекторов, которых Федерация футбола Украины может пожизненно дисквалифицировать из-за причастности к договорным матчам.

Полиция вскоре допросит 28 фигурантов дела о договорных матчах в Украине. Такую информацию озвучили ведущие программы ТаТоТаке.

Договорные матчи в Украине: сюжет Профутбола

По информации журналистов, этим лицам уже предъявлены обвинения и, возможно, кто-то из них попадет на скамью подсудимых и, наконец, в тюрьму. В список попал один арбитр УПЛ – Владимир Миланич, у которого в сумке нашли 17 тысяч долларов. Остальные – арбитры, ассистенты, инспекторы Первой, Второй, молодежной лиг.

В перечень попали: Миланич (УПЛ), Виктор Арановский, Павлюк, Александр Шандор, Сахно Маляр Петренко, Алексей Деревинский, Кривушкин, Каленов (Первая лига), Песоцкий (Вторая лига), Садовый, Пинск (U-19), Вишневский, Курцеба, Почепецкий, Сердюк, Дорошенко, Соботюк, Старча, Кузьменко, Притула, Ковальчук (ассистенты), Дяденко, Лемех, Скорейко, Головко, Боклажко (инспекторы).

Напомним, ранее ФФУ подтвердила вероятные массовые дисквалификации по делу по расследованию договорных матчей.

Теги
ТаТоТаке Вторая лига Договорные матчи Арбитры Владимир Миланич Владимир Миланич Первая лига
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
42
мин
Ворскла
17:00
Львов
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук