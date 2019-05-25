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Договорные матчи в Первой лиге: представителю одного из клубов поступило "соблазнительное" предложение

14:05 91 Читати українською
Договорные матчи в Первой лиге: представителю одного из клубов поступило "соблазнительное" предложение
Представителю одного из клубов Первой лиги поступило "соблазнительное" предложение

Похоже, скандалы и расследования в отношении договорных матчей в украинском футболе не слишком пугают "спортивных отбросов".

В Первой лиге снова скандал. Представитель одного из клубов турнира получил предложение "сдать" матч команде, которая претендует на выход в плей-офф за право сыграть в УПЛ, сообщает sportarena.

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Сумма вознаграждения составляет 300 тысяч гривен. К сожалению, названия клубов не уточняются.

По информации издания, правоохранительным органам известно об этом инциденте, поэтому ожидается ответная реакция в виде задержания злоумышленников при передаче денег.

Напомним, СК Днепр-1 уже оформил себе выход в УПЛ. За возможность сыграть в плей-офф еще борются Колос, Волынь и Металлист 1925.

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