"Договорились с руководством, но там подсказали о режиме, это все": Рыкун сравнил шансы на трансфер в Шахтер и Динамо

Бывший полузащитник Металлиста и Днепра Александр Рыкун рассказал, что в свое время был близок к трансферу в Шахтер.

"К кому я был ближе – к Динамо или к Шахтеру? К Шахтеру. Прокопенко. Они были первыми, и больше подходили по стилю. В Киев я бы вряд ли переехал. В Динамо футбол такой: нужно бежать, фланги ... А мне больше по душе Шахтер, мелкий пас.

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Почему не пошел в Шахтер? Не буду называть фамилии, но там один подсказал Луческу... О режиме, обо всем этом. Это помешало. У нас были договоренности с руководством Шахтера, но Луческу подсказали. Что было, то было. Матузалем приходил на тренировку Шахтера пьяным, а Луческу терпел? Я о таком не слышал.

С Динамо, даже если бы до конца дошло, я бы еще сомневался. Не горели глаза переходить в Динамо", – поделился Рыкун в программе Бомбардир.

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