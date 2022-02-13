"Впечатления только положительные, я счастлив. И хотелось бы поблагодарить тренерский штаб, все руководство Шахтера за доверие и веру в меня. Это новый шаг в будущее. Я очень доволен подписанием, надеюсь, что смогу делать для клуба только самое лучшее.

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Кем вижу в Шахтере? Конечно, вижу себя футболистом основы. Планы максимальны – стать одним из лучших игроков чемпионата Европы и завоевывать все возможные трофеи с клубом. Для меня не важен контракт – я всегда мотивирован. Все знают, что каждый день на футбольном поле и за его пределами я выкладываюсь по максимуму. Договор не влияет на самоотдачу", – поделился Судаков в комментарии официальному сайту Шахтера.

Добавим, что Георгий в 14 поединках отличился 4 голами и оформил 1 ассист. Transfermarkt правит за него 1,5 млн евро.

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