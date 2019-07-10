Додо заявил о намерении остаться в Шахтере

Защитник Шахтера Додо стремится продолжить выступать в составе "горняков".

"Подготовка проходит отлично! Мы много тренируемся, отдаем на занятиях все силы. Я чуть лучше знаком с требованиями и схемами Луиша Каштру, потому что выступал под его руководством в Витории Гимарайеш. Там эта тактика использовалась, и мы хорошо себя показали. Сейчас тренер хочет обучить команду своему стилю игры.

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Учитывая, что в Шахтере футболисты высокого уровня, скоро все будет работать как часы. Очень хочу остаться в клубе – это моя главная амбиция и цель. Много тружусь, чтобы проявить себя, выкладываюсь на сто процентов на тренировках и в товарищеских матчах, надеюсь, смогу помогать "оранжево-черным" в будущем.

Я уже полтора года в Европе, чувствую, что во многом прибавил, вырос. Думаю, это будет прекрасный сезон – как для Шахтера, так и для меня", – цитирует Додо официальный сайт Шахтера.

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