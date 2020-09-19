"Я очень счастлив! Всегда приятно, когда твою работу признают. Прежде всего благодарю Бога и семью, а также своих представителей, моего агента, которые совместно смогли добиться этого для меня. Я буду отдавать на поле все лучшее и прилагать усилия каждый день.

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Мои цели? Я очень амбициозный – хочу всего! Прошлый сезон, конечно, запомнится на всю жизнь. Было много еврокубковых матчей, замечательный украинский чемпионат. Думаю, впереди очередной сезон, в котором мы достигнем большого успеха. И если Бог позволит мне попасть в сборную, это будет отлично. Выиграть Лигу чемпионов? Посмотрим. Будем прилагать для этого немало усилий", – заверил Додо в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, бразилец присоединился к "горнякам" в декабре 2017 года. Всего в составе донецкого клуба провел 39 матчей, забил 3 мяча, завоевал Кубок и дважды стал чемпионом Украины.

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