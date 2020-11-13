"Это очень важный момент в карьере каждого футболиста. Конечно же, мы всегда стараемся проявлять себя достойно в клубе, чтобы играть на высоком уровне и иметь возможность представлять свою национальную команду. Следует продолжать работать. Посмотрим, что будет дальше.

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Фантастический момент, потому что мысленно мы всегда, конечно же, находимся в Бразилии с родными и друзьями. В сборную вызываются только самые лучшие: необходимо играть на высоком уровне в клубе, и только тогда есть шанс оказаться в национальной команде. Это большая радость и честь для любого бразильского футболиста.

Четыре представителя Шахтера в олимпийской сборной Бразилии? Это потому, что мы очень усердно трудимся. Шахтер всегда на виду, мы регулярно выступаем в Лиге чемпионов и проводим хорошие еврокубковые кампании. Неудивительно, что многие тренеры, в том числе и из Бразилии, следят за нашим клубом. И если мы продолжим держать такой же высокий уровень в клубе, вызов в сборную будет итогом нашего плодотворного труда здесь.

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В Бразилии уже практически все знают Шахтер, и для них в этом ничего удивительного и необычного нет. К тому же мои соотечественники могут видеть наши матчи в Лиге чемпионов. Абсолютно нормально, что такой европейский клуб, как Шахтер, где выступает много бразильцев, делегирует в сборную столько игроков.

Матчи против Южной Кореи и Египта? Это, если не ошибаюсь, предпоследний наш сбор перед официальными поединками, одна из заключительных репетиций. Очень важный вызов для всех. Мы должны показать свой высокий уровень футбола, чтобы остаться в сборной и поехать на Олимпиаду.

В Бразилии престижно стать не только чемпионом мира, но и олимпийским чемпионом. Это важно как для меня, так и для всех ребят. Большая честь представлять Бразилию на таком турнире", – поделился Додо в комментарии Shakhtar News.

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