В товарищеском матче Шахтер – Олимпик Додо развил скорость 34,2 км/ч, согласно данным научной группы "горняков. Это абсолютно лучший показатель в текущем сезоне. Об этом сообщил официальный Instagram "оранжево-черных".

Шахтер – Олимпик – 1:2 – видео голов и обзор матча

Предыдущий самый высокий показатель составлял 33,8 км/ч, которого защитник достиг в матче 1/8 Лиги Европы с Вольфсбургом.

К слову, Додо перебрался в Шахтер в начале 2018-го за 2 млн евро. В сезоне 2018/19 играл на правах аренды за португальскую Виторию Гимараэш. Ранее звучала информация об интересе к 21-летнему латералю со стороны Баварии и ПСЖ.

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