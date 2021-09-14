"Мы в хорошем настроении. Это начало ЛЧ. Для нас очень важно начать хорошо, тем более в такой непростой группе. Знаем, что Боруссия М с прошлогодней Лиги чемпионов гораздо сильнее, чем Шериф, но также знаем, что каждый матч отличается. Мы должны подготовиться лучше. Постараемся победить.

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Видим, что эта команда очень быстрая. Должны быть очень внимательными. В любом случае физически и технически мы намного лучше, поэтому должны воспользоваться этим на поле, чтобы выйти победителями.

Мы очень часто играли против Зари и этого тренера (Юрий Вернидуб тренировал луганчан 2011-2019 годов – прим.). Это всегда были непростые матчи. С Зарей всегда есть сложности на поле. Верим, что с Шерифом тоже будет непросто. В любом случае это ЛЧ, выйдем со всеми силами, чтобы добиться победы", – сказал Додо в комментарии Shakhtar News.

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