Защитник Шахтера Додо не теряет время и поддерживает форму на родине.

После нападения России на Украину и развязывания войны легионеры "горняков" покинули нашу страну. Додо был среди них, сейчас он находится в Бразилии и поддерживает форму в составе Коритибы, где начинал карьеру, информирует Futebol Interior .

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Продолжит ли защитник в родном клубе карьеру, пока неизвестно. Соглашение Додо с Шахтером рассчитано до 2025 года, но накануне ФИФА приняла решение , согласно которому легионеры из чемпионата Украины становятся свободными агентами и могут играть за любой коллектив до июня этого года.

Ранее пресса рапортовала, что интерес к услугам 23-летнего бразильца проявляет Фламенго , а также Реал Мадрид и Рома.

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