Защитник "горняков" Додо высказался по поводу подхода к тренировочному процессу Роберто Де Дзерби и сравнил его с Луишем Каштру.

"Сложно сравнивать одного наставника с другим... В любом случае мы уже начали отрабатывать физическую сторону и провели много занятий с мячом.

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Де Дзерби постепенно имплементирует свою идею игры, по крайней мере, фундамент заложен. Медленно начинаем понимать принципы тренера, а после сборов научимся еще большего", – цитирует Додо официальный сайт дончан со ссылкой на Shakhtar TV.

Заметим, сейчас Шахтер находится в Австрии, где проводит подготовительные сборы к новому сезону. Первый серьезный экзамен для Де Дзерби в Украине состоится 24 июля, когда "горняки" будут играть с Динамо в матче за Суперкубок.

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