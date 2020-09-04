Бразильский защитник Шахтера Додо признался, тренировалась ли команда в день рождения главного тренера "горняков" и что именно он сказал своим подопечным.

"Для мистера это особый день, тренировка была веселее, но в течение недели мы с такой же радостью подходим к работе.

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Мистер сказал, что он очень рад, что проводит этот день вместе с нами, в том месте, которое он больше всего любит – на футбольном поле. Конечно же сожалеет, что он сейчас не рядом с семьей, но мы его вторая семья. Мы очень рады, что мистер доволен", – сказал Додо в эфире Shakhtar News.

Напомним, "горняки" в стартовом туре нового сезона УПЛ переиграли Колос 3:1, однако уступили Динамо в Суперкубке Украины. Следующий матч "оранжево-черные" проведут на выезде против Руха 12 сентября.

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