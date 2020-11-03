"В таких матчах Лиги чемпионов всегда непросто. Боруссия начала прекрасно, а нам, к сожалению, не удалось показать свой футбол. Результат негативный, но впереди три поединка и нам нужно сконцентрироваться на подготовке.

Шахтер – Боруссия М – 0:6 – видео голов и обзор матча

Мы изучали Боруссию на протяжении всей недели и хорошо знали об их сильных сторонах. Возможно, первый ранний гол сломал наш план. Нам пришлось идти вперед, надеясь сравнять счет. После паузы на сборные будет другой матч с ними, другая голова и возможность подготовиться к выезду в Германию.

Тренер в перерыве хотел, чтобы мы не проиграли второй тайм. Первый был очень тяжелым (0:4), поэтому вернуться было невозможно. Они победили заслуженно, играли очень хорошо. Впрочем, сейчас Лига чемпионов не дает времени на разочарование. Мы на втором месте. Нужно сосредоточиться на следующих матчах", – резюмировал Додо в комментарии каналу "Футбол".

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