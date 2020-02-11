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Додо оценил свою готовность к играм Шахтера после травмы в матче за олимпийскую сборную Бразилии

14:45 13 Читати українською
Додо оценил свою готовность к играм Шахтера после травмы в матче за олимпийскую сборную Бразилии
Додо / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Додо сообщил, что травма, которую он получил в матче квалификации Олимпийских игр, оказалась несерьезной.

"У меня было небольшое растяжение голеностопа, но я восстановился на 100 процентов и сейчас полностью здоров. Жду, когда присоединюсь к команде. У нас очень напряженный график весной, и мы должны показать себя с лучшей стороны

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Впечатления от выступлений за олимпийскую сборную Бразилии замечательные. Мы очень уверенно провели весь турнир, не потерпели ни одного поражения, и нам удалось выполнить нашу главную цель – вывести сборную Бразилии на Олимпиаду-2020. Конечно, мы все верим, что сможем завоевать титул олимпийских чемпионов снова", – цитирует Додо официальный сайт Шахтера.

Напомним, Додо вместе со своим одноклубником Майконом пропустили подготовку Шахтера ко второй части сезона. Сборная Бразилии U-23 с "горняками" в составе успешно прошла квалификацию к Олимпийским играм.

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