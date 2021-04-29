"Поражения многому учат. Год прошел не слишком хорошо, но нельзя сказать, что мы весь сезон провалили. Когда играли в Лиге чемпионов, демонстрировали качественный футбол, а потом уже вошли во вторую половину чемпионата, возможно, не на том же уровне, всем чего-то не хватало.

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Следует сконцентрироваться на последних трех матчах и гарантировать себе выход в Лигу чемпионов. А уже потом завершить сезон, понять, в чем мы ошиблись, чтобы не повторить этого в следующем и заработать титулы.

Невыполнение задач на сезон? Этот момент стал для нас сложным, ведь, конечно же, все хотели выиграть трофей. Но мы профессионалы, должны всегда быть с холодной головой и готовиться к каждому поединку, как к финалу. Как сказал Дарио Срна, эти три матча – финалы, поэтому постараемся продемонстрировать качественный футбол. А что произошло, уже осталось в прошлом. Надо меняться и улучшаться", – поделился Додо в комментарии Shakhtar News.

Напомним, "горняки" остались в текущем сезоне без трофеев, вылетев из Кубка Украины на стадии 1/4 финала, из Лиги Европы – в 1/8 финала и заблаговременно уступил Динамо в борьбе за чемпионство.

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