"Как изменилось Динамо при Луческу? Из того, что увидел, могу сказать, что многое не изменилось. Команда продолжает демонстрировать качественный футбол. Я слышал, что Луческу очень углубленно отрабатывает физическую составляющую каждого игрока. Думаю, противник стал еще сильнее.

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Победы над Динамо являются одними из самых важных для нас. Мы всегда хотим играть против киевлян и знаем, насколько важно для клуба побеждать главного соперника. Наши победы были абсолютно заслуженными, тогда мы демонстрировали качественный футбол. Если не ошибаюсь, за последнее время мы уступили Динамо только в Суперкубке, но в УПЛ мы побеждали. Постараемся выступить на таком же уровне, а в игре уже будет видно", – цитирует Додо официальный сайт Шахтера со ссылкой на Shakhtar News.

Напомним, перед Классическим "бело-синие" опережают "горняков" на вершине турнирной таблицы УПЛ на 7 зачетных баллов. Поединок грандов украинской элиты состоится в субботу, 17 апреля. Начало матча в 19:30.

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