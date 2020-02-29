Додо назвал фактор, который поможет Шахтеру пройти Вольфсбург в Лиге Европы

Бразильский защитник донецкого Шахтера поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

"Верю, что с Вольфсбургом будет замечательная игра. Для нас хорошо, что все решится во втором матче, который мы проведем в Харькове, с нашими болельщиками.

Спортивный директор Вольфсбурга рассказал, что поможет выбить Шахтер из Лиги Европы

Нас ждет противостояние с великолепной немецкой командой, но мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше", – цитирует Додо официальный сайт "горняков".

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга "горняки" проведут на выезде 12 марта в 22:00. Ответный матч в Харькове – через неделю, 19 марта, в 19:55.

К слову, с сегодняшнего дня стартовал первый этап продажи билетов на домашний поединок "оранжево-черных" против "волков".

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар