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Додо назвал фактор, который поможет Шахтеру пройти Вольфсбург в Лиге Европы

13:47 30 Читати українською
Додо назвал фактор, который поможет Шахтеру пройти Вольфсбург в Лиге Европы
Додо / ФК Шахтер

Бразильский защитник донецкого Шахтера поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

 

"Верю, что с Вольфсбургом будет замечательная игра. Для нас хорошо, что все решится во втором матче, который мы проведем в Харькове, с нашими болельщиками.

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Нас ждет противостояние с великолепной немецкой командой, но мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше", – цитирует Додо официальный сайт "горняков".

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга "горняки" проведут на выезде 12 марта в 22:00. Ответный матч в Харькове – через неделю, 19 марта, в 19:55.

К слову, с сегодняшнего дня стартовал первый этап продажи билетов на домашний поединок "оранжево-черных" против "волков".

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Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Додо Додо Лига Европы 2019/20 Вольфсбург - Шахтер
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