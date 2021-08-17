"Заинтересованность топ-клубов – источник большой радости для меня. Я приехал из Коритибы, и у меня не было хорошего старта в Шахтере. Сначала меня отдали в аренду, а когда я вернулся, то показал, на что способен. Я уже три года играю на высоком уровне, провожу много матчей, забиваю мячи и отдаю результативные передачи.

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Считаю, что футбол, который я демонстрирую, и породил интерес к моей персоне. Я очень этим доволен, но оставляю решение по следующим вопросам своему агенту. Ко мне лично ничего не доходило, и моя голова остается спокойной. Я очень счастлив здесь, в Шахтере. Это клуб, который открыл мне дверь в Европу, позволил сыграть в Лиге чемпионов, поэтому я буду служить ему с большой любовью, как на тренировках, так и в матчах", – цитирует Додо TNT Sports.

К слову, в этом сезоне 22-летний бразилец сыграл в шести матчах и сделал одну голевую передачу. Додо, который перешел в Шахтер в 2018 году, имеет контракт с дончанами до лета 2025-го.

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