Дочери Диего Марадоны, Далма и Джанина, не оценили жест Барселоны и Бока Хуниорс, которые сыграют товарищеский матч в честь легенды.

Марадона с дочками (Далма слева от него, Джанина справа) / Фото из соцсетей

Наследницы аргентинца не собираются посещать игру и помогать людям, которые "хотят нажиться на смерти отца", сообщает Cuatro. Кроме того, у дочерей Диего давний конфликт с Матиасом Морлой – бывшим адвокатом Марадоны, который занимался организацией матча и управляет имиджевыми правами легенды.

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"Когда-то этот парень подошел к моему отцу как простой фанат, а теперь утверждает, что является обладателем образа, голоса и имени отца. Еще и заявляет, что мы не его дети", – пожаловалась Далма.

Напомним, Барселона и Бока сыграют 14 декабря в аравийском Эр-Рияде. Ожидается, что каталонцы заработают около 2 млн евро за этот "спектакль".

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