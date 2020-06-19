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Дочь Суркиса с юмором отнеслась к словам отца о ее сотрудничестве с Шаблием

10:31 - Читати українською
Дочь Суркиса с юмором отнеслась к словам отца о ее сотрудничестве с Шаблием
Яна Суркис / Фото из открытых источников

Яна Суркис "размышляет" над тем, чтобы связать свою жизнь с футболом, как минимум, агента уже нашли.

В недавнем интервью президент Динамо Игорь Суркис сказал фразу: "Хорошо, что Шаблий еще не агент моей дочери".

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Яна Суркис, дочь главы Динамо, не побоялась опубликовать в своем Instagram мем от портала Брутальный футбол о словах своего отца. На фотоколлаже Яна и ее сестра Марина изображены в компании известного агента Вадима Шаблия.

Стоит отметить, что сам агент также посмеялся над шуткой.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис футбольные курьёзы Вадим Шаблий Яна Суркис
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