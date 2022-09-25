12-летняя футболистка впервые сыграла на официальном детском уровне. Соперником была команда Масривер, которую "бланкос" победили со счетом 2:0.

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Мария сумела поставить точку в поединке, реализовав выход один на один с юной голкиперкой соперниц. Дочь тренера Реала Кастильи лишь недавно подписала контракт с мадридцами, до этого она три сезона выступала за Олимпию Лас Росас.

Кадет ведет со счетом 2:0 в первом тайме, а Мария Гонсалес уже забила свой первый официальный гол в белой майке.



Первая официальная игра и первый гол, мы уже знаем, что фамилия Гонсалес является синонимом гола. #ХалаМадрид | #RMCity pic.twitter.com/rXDqH07cmi — ? Масса? Малена Ортис (@Misa_CF) 24 сентября 2022 г.

Кстати, Рауль, кроме Марии, самой молодой дочери, воспитывает еще четырех детей: Хорхе, Уго, близнецов Матео и Эктора.

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