Дочь Рауля с хорошим голом дебютировала за Реал
Мария, дочь легенды Реала Рауля Гонсалеса, впервые надела футболку мадридцев в официальном поединке.
12-летняя футболистка впервые сыграла на официальном детском уровне. Соперником была команда Масривер, которую "бланкос" победили со счетом 2:0.
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Мария сумела поставить точку в поединке, реализовав выход один на один с юной голкиперкой соперниц. Дочь тренера Реала Кастильи лишь недавно подписала контракт с мадридцами, до этого она три сезона выступала за Олимпию Лас Росас.
Кстати, Рауль, кроме Марии, самой молодой дочери, воспитывает еще четырех детей: Хорхе, Уго, близнецов Матео и Эктора.
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