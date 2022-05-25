Дочь Петракова передала лаконичное послание россиянам из-за нападения на Украину
Виктория Петракова, дочь главного тренера сборной Украины Александра Петракова, обратилась к российским оккупантам через собственные соцсети.
В своем Instagram девушка выставила фотографию, где показывает средний палец на фоне одного из российских танков, захваченных ВСУ.
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"Российские захватчики, вы никогда не отнимете нашу свободу!" – отметила Виктория в комментарии, отметив, что на следующей неделе выпустит свой новый трек.
Напомним, идет 90-й день войны, которую рашисты начали на территории Украины. ВСУ продолжает защищать наши земли, а основные боевые действия идут на Востоке и Юге нашей страны.
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