Виктория Петракова, дочь главного тренера сборной Украины Александра Петракова, обратилась к российским оккупантам через собственные соцсети.

В своем Instagram девушка выставила фотографию, где показывает средний палец на фоне одного из российских танков, захваченных ВСУ.

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"Российские захватчики, вы никогда не отнимете нашу свободу!" – отметила Виктория в комментарии, отметив, что на следующей неделе выпустит свой новый трек.

Напомним, идет 90-й день войны, которую рашисты начали на территории Украины. ВСУ продолжает защищать наши земли, а основные боевые действия идут на Востоке и Юге нашей страны.

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