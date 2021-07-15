Анастасия Близнюк, дочь бывшего голкипера Динамо, а теперь главного тренера МФК Николаев Ильи Близнюка, отправится на Олимпийские игры в Токио вместе с российской сборной.

27-летняя гимнастка успешно прошла отбор на Олимпиаду и отправится туда вместе со сборной нейтральных спортсменов, среди них все атлеты представляют Россию, сообщает Главком.

Сборная России отправится на Олимпиаду-2020 со священником

Анастасия Близнюк родилась в Запорожье в семье украинского футболиста Ильи Близнюка. В Россию семья перебралась после того, как Илья покинул киевское Динамо. Он также выступал за запорожский Металлург, кропивницкую Зирку и Днепр, и даже дважды играл за сборную Украины. Позже он перебрался в Ростов, но вся его тренерская карьера связана с Украиной. Сейчас он возглавляет МФК Николаев.

Отметим, Анастасия завоевала уже две золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне (2012) и Рио (2016). Из-за неоднократных допинговых нарушений российским спортсменам запрещено выступать под своим флагом два года, а также использовать государственный гимн на всех международных турнирах. Вместо него россияне будут праздновать возможный триумф под фрагмент концерта Петра Чайковского.

"Нас запрошували у кримінальні кола". Кличко-молодший заробляв на Термінаторі, опинявся у нокдаунах і хотів побити брата