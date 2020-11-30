"Добро пожаловать в АПЛ": ван де Беек сыронизировал из-за своего повреждения
13:30 - Читати українською
Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек продемонстрировал повреждение, полученное в матче 10-го тура АПЛ.
завершено
23’ Ян Беднарек
Бруну Фернандеш 60’
Эдинсон Кавани 74’
Эдинсон Кавани 90+2’
23’ Ян Беднарек
60’ Бруну Фернандеш
74’ Эдинсон Кавани
90+2’ Эдинсон Кавани
Хавбек повредил голеностоп во встрече с Саутгемптоном, хотя и смог доиграть матч до финального свистка.
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"Добро пожаловать в АПЛ", – так нидерландец иронично подписал фото своей ноги, на которой видно большой отек.
К слову, ван де Беек присоединился к манкунианцев летом 2020 года, провел 13 матчей во всех турнирах и записал в свой актив гол и ассист.
Кавани дублем принес победу Манчестер Юнайтед, Вулверхэмптон в тяжелом матче одолел Арсенал
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