Хавбек повредил голеностоп во встрече с Саутгемптоном, хотя и смог доиграть матч до финального свистка.

Кавани может получить дисквалификацию за расистскую подпись в Instagram после спасенного матча для МЮ

"Добро пожаловать в АПЛ", – так нидерландец иронично подписал фото своей ноги, на которой видно большой отек.

К слову, ван де Беек присоединился к манкунианцев летом 2020 года, провел 13 матчей во всех турнирах и записал в свой актив гол и ассист.

Кавани дублем принес победу Манчестер Юнайтед, Вулверхэмптон в тяжелом матче одолел Арсенал