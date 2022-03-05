"Добро победит зло": эмоциональное видео от Спаллетти и игроков Наполи с призывом остановить войну
Неаполитанский клуб выступил за прекращение войны на территории Украины, которую развязал Путин.
Футболисты "голубых" вместе с главным тренером Лучано Спаллетти записали видеообращение несколькими языками с единственным призывом – остановить войну.
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"Мы живем в опасное и драматическое время, поэтому все вместе должны призывать к миру. Это может помочь в осознании того, что происходит. Надеемся, что скоро добро победит зло", – говорится в сообщении Наполи к видео.
Ранее неаполитанцы анонсировали продажу специальной формы на аукционе, а вырученные средства пойдут в поддержку беженцев из Украины.
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