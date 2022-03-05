Футболисты "голубых" вместе с главным тренером Лучано Спаллетти записали видеообращение несколькими языками с единственным призывом – остановить войну.

Наполи и Специя присоединяются к финансовой поддержке Украины

"Мы живем в опасное и драматическое время, поэтому все вместе должны призывать к миру. Это может помочь в осознании того, что происходит. Надеемся, что скоро добро победит зло", – говорится в сообщении Наполи к видео.

Мы живем в опасное и драматическое время, и мы со всеми нашими последователями должны послать послание мира. Это может служить для повышения осведомленности о том, что происходит.

В надежде, что добро вскоре победит зло. #StopWar #SvegliamoLaPace pic.twitter.com/rtWZPyPSeL — Официальный SSC Napoli (@sscnapoli) 5 марта 2022 г.

Ранее неаполитанцы анонсировали продажу специальной формы на аукционе, а вырученные средства пойдут в поддержку беженцев из Украины.