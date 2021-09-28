"Жаль, что сыграли вничью с хорошей командой Ингулец. Во втором тайме немного не дотерпели, не сыграли на необходимых для достижения положительного результата характере и силе.

Мороз объяснил проблемы Черноморца словами Лобановского

Сходить команде в церковь? Думали (улыбается прим.). Результат реализации тех моментов – это определенное мастерство, стабильность, уверенность. Команда крепнет, но пока, к сожалению, нет результата. Хотя сегодня могли решить этот вопрос. А по поводу везений, думаю, с каждой тренировкой и игрой, футболисты будут добавлять в мастерстве и будут исполнять те моменты, переводить их в забитые мячи.

Были эксцессы во время поездки на матч. Не могу их так описать, я это видел, бросали что-то под колеса, бросали шины под колеса. Что нам остается делать? Нам, знаете как, первый этап нужно добраться до стадиона, а второй этап уже хорошо сыграть, чтобы болельщикам понравилось", – цитирует тренера Sport.ua.

Напомним, что ультрас Черноморца открыто конфликтуют с руководством "моряков" из-за комплектации команды воспитанникамми исторического врага одесситов – киевского Динамо.

Ингулец на последних минутах спас ничью с Черноморцем – одесситы не знают побед в УПЛ в течение 5 матчей подряд